„Kinos saime käidud, aga õhtul kodus oli tüli. Tema ei mõistnud mind ja mina ei mõista siiani teda. Kuna see olukord läheb aina hullemaks, tahaksin teada, kuidas teised paarid on lahendanud situatsiooni, kus finantsilistel teemadel on koduseinte vahel võimatu rääkida, sest arusaamatus on niivõrd suur.“