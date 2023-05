„Ma tean, et tegin valesti ja tunnen end lollina – ja olen üksikum kui kunagi varem. Kõik algas sellest, et elame ühel tänaval ja töötame mõlemad kodukontorites ning nägime üksteist sageli tänaval ja aias.

Ta oli alati sõbralik ja me vestlesime ja naersime koos. Kuigi ma pidasin teda alati atraktiivseks, teadsin, et ta on abielus ja seega ei saa midagi juhtuda. Kuid ta hakkas üha enam minuga flirtima ja mis seal salata, mulle meeldis see tähelepanu, mida ta pakkus.