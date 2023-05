Kahe pisikese lapse ema nõutus: ma kindlasti ei soovi lapsi vanavanematest eemal hoida, aga see on lubamatu

„Kirjutan teile suure murega ja ootan väga, et ehk keegi, kes on sarnases olukorras olnud, oskaks jagada soovitust, mis päriselt ka aitaks. Mul on kaks väikest last, vanem on neljane ja noorem kahene. Muret valmistavad mulle nende vanavanemad, minu äi ja ämm, mehe vanemad – nad on kroonilised suitsetajad.

Tehku oma tervisega, mida nad tahavad, aga minu lapsed... Nemad ei pea olema passiivsed suitsetajad. Ehk siis mehe vanemad suitsetavad toas ja autos, ka siis, kui pisikesed lapsed on nendega. Olen nendega sel teemal korduvalt rääkinud, kuid tulemusteta. Mehega ei saa seda üldse arutada, ta ühmab, et ta vanemad ongi sellised, ei ole temal midagi viga, temast suitsetajat ei saanud ja üldse – ärgu mõelgu ma üle! Aga minu jaoks on see vastuvõetamatu. Minu laste tervis on minu jaoks oluline.

Aga ma tõesti ei tea – rääkimine ei aita ja samas ma ei tunne, et mul oleks õigust seada keeld, et lapsed ei tohi enam oma vanavanematega, keda nad väga armastavad, koos olla. Seega palun abi – kas keegi on sellises olukorras olnud? Kuidas seda kõigi osapoolte jaoks viisakalt lahendada?“