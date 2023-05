„Nüüd, mil olen ühekuuse beebi ema, ei saa jätta mõtlemata, et oleksin võinud mõne asjaga rohkem kursis olla. Siin on viis nüanssi, milleks ma oleks pidanud paremini valmis olema:

Päeval, mil me vastsündinuga haiglast koju tulime, hakkasid kõik sõbrad ja pereliikmed juba küsima, millal nad võiksid beebit näha. Olime väga ülekoormatud ja stressis, sest tundus, et meile ei jäägi aega, et lapsega kõigepealt ise side luua, enne kui keegi külla tuleb. Kui ütlesime sõpradele ja perele, et see pole hea aeg, survestasid nad edasi.