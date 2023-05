Meil kõigil on omad ebakindlused - kaasa arvatud meestel. Paraku kipuvad need ebakindlused puudutama ka keha ja füüsilist vormi. Mehed lihtsalt ei räägi sellest nii palju. Need väikesed ebamugavust tekitavad asjad, mida tahaksid oma keha juures muuta? On suur tõenäosus, et mees ei pane neid tähelegi.