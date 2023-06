Mul on olnud kolm suhet ja ma ei ole siiani kindel, kas need naised on ehk nii-öelda üht tüüpi olnud, ehk ma olen alateadlikult valinud sarnaseid suhtekaaslasi, kuid samas, olles sõpradega sel teemal rääkinud, on ka nemad nentinud, et paljud naised kipuvad värskes suhtes niimoodi käituma. Ja jõudsime ühisele järeldusele - see on ikka täielik kiretapja.