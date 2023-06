Hea meeldetuletus enne kuumade ilmade tulekut. Millised märgid viitavad sellele, et sa ei joo piisavalt vett?

Kõige suurem viga, mida inimesed teevad, on juua vett ainult siis, kui tekib joogijanu. Janu on juba märk sellest, et su keha vajab kiiresti vett. Sellepärast tuleb juua regulaarselt vett ka siis, kui sul ei ole janu.

Sagedased peavalud on paljudel juhtudel märgiks sellest, et keha kannatab vedelikupuuduse käes. Veresooned vajavad normaalseks funktsioneerimiseks piisavalt vedelikku.

See on kõige suurem märk, mis viitab dehüdratsioonile ehk siis sa ei joo piisavalt vett. Kui sellega kaasnevad veel teised sümptomid nagu kõhukinnisus, südamerütmi kiirenemine, pearinglus, naha kuivus jne, siis kannatad sa raske vedelikupuuduse käes. Ära oota, kuni olukord läheb hullemaks.

Kuidas juua vett nii, et sellepärast ei peaks oma pead vaevama? Hoia väike veepudel kogu aeg käeulatuses, mida on hea kotti pista, kui sa välja lähed. Või teine nipp on see, et lisa oma joogiveele maitset. Paljudele tundub tavaline vesi liiga maitsetu. Lisa näiteks sidruniviile või puuviljatükke vee hulka. Või siis piparmündilehti.