Alates või leiva peale määrimisest kuni jope selga panekuni! Jesper Parve laste eest asju ära ei tee: tahan, et nad ise kogeksid ja õpiksid

2021. aastal otsustas Jesper Parve koos perega pühkida jalge alt pealinna tolmu ning kolida Hiiumaa metsade vahele elama. Jesperi sõnul ei tulnud otsus ootamatult: ,,Ma olen hingelt alati olnud maakas, lapsepõlves elasin kõik suved Viljandi lähedal maal vanaema-vanaisa juures. Ja Mari on samuti kõik suved maal olnud. Eks meid ikka kogu aeg kiskus linnast maale.“ Koroonapandeemia tegi sinise unistuse reaalsuseks, kui pere jäi saare peale kinni ning üheskoos sai maaelu ära proovitud. ,,Me saime aru, et tegelikult polegi seal midagi nii hullu ja maale minekut ei peagi kartma. Siis tuli natukene oma elu muuta, natukene pingutada ja mõned asjad Hiiumaale luua, mis meil olid n-ö kindluseks vaja. Ja nii me sinna jäimegi,“ meenutab Parve.

Mari ja Jesperi pere on end sisse seadnud Hiiumaal Kõpu poolsaare kõige kaugemas tipus. ,,Hiidlased tulevad ja ütlevad, et nad isegi ei teadnud, et seal saare otsas üldse inimesi elab,“ sõnab Parve muigega. Linnakärast eemal olles pole Jesper inimeste melust puudust tundnud. Vastupidi hoopis, pere on oma tegevustega nii hõivatud, et pikemalt saare elanikega suhtlemiseks polegi palju aega ning mehe sõnul on nad ka üldiselt üsna omaette hoidvad. ,,Ainult talvel pimedatel hetkedel on see üksinda elamine ja olemine seal ikkagi raske. Linnas on igavusega lihtne, lähed kinno või kuskile ja on kohe meel lahutatud, aga saarel pead ise oma mõtetega elama ja olema. Ju see aeg oligi vajalik meile perega, et natuke oma elu mõtestada,’’ leiab Jesper ja toob välja, et alati, kui igavaks läheb, saab Tallinnasse või reisile ju minna.