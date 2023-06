SEXCAST | „Mis tegelikult toimub seksuaalnõustaja vastuvõtul?“ Kristina Birk-Vellemaaga ihast ja seksimurede lahendamisest

„Kõik see, mis on ülejäänud elu puhul mustriks, on mustriks ka seksuaalelus,“ rõhutab seksuaalnõustaja Kristina Birk Vellemaa kolmandas Sexcast podcasti osas. Ta ei väsi rääkimast sellest, kui oluline on paaridevaheline suhtlus igas eluaspektis, sest see sillutab teed ka seksist rääkimiseni, mis paljude paaride jaoks on keeruline ja lihtsam on sellest mitte rääkida.

„Oled armunud, liblikad lendavad, ei saa pükste üleval hoitud,“ mõtiskleb Tiina-Mall spontaansest ihast ehk täiesti „lambisest“ soovist seksida, mis on paljude suhete alguspunktis päris tavaliseks nähtuseks. Kuid aja jooksul, kui tekivad töömured, oma kehas ei tunta end enam nii seksikana, partner on segaduses, muutub ka iha. Vähemalt ühe partneri jaoks. Kuidas sellega tegeleda? Mis on Kristina soovitused sellises olukorras?

„Tavalisem on suhetes see, et inimestel on erinev iha, kuid probleem on selles, et inimeste arvates ei ole see okei - nende meelest on suhtes midagi valesti,“ räägib Kristina paarikeste uskumusest, nagu peaks alati samamoodi samasuguseid asju kogema.

Vaata ja kuula täispikka saadet: