„Kahju, et nii läks!“ Eesti mehe kurb suhtesaatus: lõid välja need kombed, mis ka tema eelmised suhted ära tapsid...

„Ma pakkusin naisele oma piiritut armastust. Kodu kus saab olla kuni igavesti. Pakkusin turvatunnet ja kõike muud. Mina teda petta ei oleks suutnud. Minu iseloom on selline, kus kellessegi armudes, armastan teda tingimusteta ja teisi naisi ei näe. Ma leppisin kõikide tema isiksustega. Tema käitumismustritega. Jah, mõni ei olnud ilus ja ta ütles ise ka , et tal on halb iseloom. Mis aga sai ka lõpuks temast võitu. Ei kõlvanud see hea talle.