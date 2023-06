Petmine, mis vältas töökoha taha varjudes mitu aastat ehk õpetlik lugu, kuidas naine paljastas mehe afääri

„Märgid? Kui see juhtub, siis tahaks öelda, et see juhtus nagu välk selgest taevast. Tegelikult maha rahunedes ja roosad prillid eest võttes selgub, et detaile oli palju. Minu mees jäi vahele sellega, et käis alatasa telefoniga rääkimas. Ajad olid siis teised ja messenger polnud veel leiutatud. Ta rääkis igas võimalikus kohas ja ajal telefoniga. Ise vabandas ette ja taha, et üks suur projekt ja kaugkõned on hädavajalikud. Mulle tundus see juba toona veidi kahtlane, aga mis seal siis ikka. Kord juhtus aga nii, et meil olid külalised, kell oli üle südaöö ja mehe telefon köögis helises. Tema ise oli aga terrassil. Kui kõne lõppes, ilmus telefonile sõnum- „Tule läbi, ma vajan sind.“ Helistasin tagasi ja küsisin, et kuhu siis tulema peab. Helistajaks ja sõnumi saatjaks oli muide „Priit“. Ilmselgelt visati telefon ära. Mehele ei öelnud ma midagi.