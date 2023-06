Kõike ei pea liiga keeruliseks mõtlema. Kolm sõna, mida peaksid igapäevaselt oma suhtes kasutama

Kui sa oma suhte eest ei hoolitse, su suhe närbub nagu taim, mis vajab vett. Sa ei saa kunagi kindel olla, mida tulevik sulle toob. Armastust tuleb hoida iga päev ja selle nimel pingutada, et see ei kaoks. Ja selleks ei ole vaja teha suuri kingitusi, piisab väikestest tähelepanuavaldustest.

„Tänan“, „Vabandust“, „Armastan“ - need on kolm sõna, mis aitavad sul hoida oma suhet.

Need on lihtsad sõnad, aga nende sõnade mõju on palju tugevam, kui sa oskad seda arvatagi. Sosista oma kaaslasele kõrva hommikul, lõunal, õhtul või saada sõnum ja su suhe muutub palju paremaks. Nii lihtne see ongi. Kahjuks aeg ja harjumused teevad oma töö ja me muutume ajaga ühe ükskõiksemaks ja hooletumaks.

Need sõnad on tõelised võlusõnad, sest nad näitavad välja huvi, hoolt ja armastust. Tänamine tähendab seda, et sa väärtustad seda, mida teine inimene tegi. Vabanduse palumine näitab seda, et sa tunned, et oled ülekohtune olnud tema suhtes, et sa oled öelnud või teinud midagi, mida sa ei oleks tohtinud ja tunnistad seda. Mis puutub aga armastuse avaldamisse, siis näitab see, et sa tunned oma kaaslase vastu sügavamaid tundeid, oled truu, imetled ja toetad teda.

Sa ei pea hakkama hommikust õhtuni kordama neid sõnu, sest siis kaoks üldse mõte. Sa võid väljendada oma tundeid erineval moel. Lihtsate liigutuste läbi, tähelepanuavalduste kaudu, mis on sinu viis armastust avaldada. Samas on tähtis öelda ka sõnadega, et sa teist inimest armastad. Sest need sõnad tuletavad meelde, et isegi peale kõiki aastaid on tunded ikka alles.

Aastate möödudes kipume me üha vähem tänama. Tänamine näitab aga seda, et sa väärtustad ja hindad seda, mida teine sinu jaoks tegi. Või siis lihtsalt: „Aitäh, et sa oled olemas!“, „Ma olen sulle tänulik, et sa toetad mind.“, „Ma olen tänulik, et sa mu elus oled.“