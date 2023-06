„Meestele on äga oluline, et neil oleks praktika, mida nad teevad igapäevaselt. See ei ole lihtsalt telekavaatamine, vaid see, et sa lähed ja teed näiteks trenni. Sama oluline on sisemine trenn, mida tänapäeva kultuuris pole väga palju tähtsustatud,“ räägib Johann, kuidas meesenergia taset hoida.



Ta lisab ka, et emotsioonide väljendamine näitab kindlasti meeste tugevust, kuigi ühiskonna arusaam võib olla vastupidine. „See tähendab, et sa ei usalda iseennast,“ rõhutab Johann.