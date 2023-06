Mõni kuu pärast sõja algust sain võimaluse luua Ukraina meigiseeria Avonile. See oli esimene kord pärast mitmekuist pausi, mil haarasin pintslid kätte, tundes sel hetkel füüsilist valu rinnus. Olin nii frustreeritud, et pidin lõpetama tegevuse, mida armastasin, ja nüüd ei tundnud see isegi sama. Lõin kunsti nagu varemgi, kuid mu akna taga oli kogu mu maailm muutunud. Sõja edenedes lõppesid minu lepingud ja töövõimalused said otsa. Kulutasin oma säästud, jätkates samal ajal vabatahtlikku tööd, kuni organisatsioonid sulgesid oma varjupaigad. Selleks ajaks polnud mul enam raha - ja tundsin, et mul pole enam eesmärki.