Märkamine Stroomi rannas. „Midagi võiks ometi koduseinte vahele jääda! Kes üldse tuleb sellise nilbuse peale?“

„Käisin mõned päevad tagasi Stroomi rannas, ilus tuulevaikne ilm oli ja mõtlesin, et viskaks siis murule mõneks ajaks pikali. Sain seda kena privaatset olekut ainult üks kümme minutit nautida, siis tuli minu juurde, ütleks, et isegi liiga lähedale, noorpaarike. Ma arvan, et vanust oli neil kuskil 20-25 kanti. Noh, mis seal ikka. Las nad siis olla. Ühel hetkel nägin silmanurgast, et meespool oli kõhuli, neiu kaksiratsi tema otsas ja midagi ta seal selja peal asjatas. Määrib päikesekreemi, arvasin ma esiti.