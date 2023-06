„Ma olin lihtsalt nii rumal, igatsesin teda ja tahtsin teda tagasi. Nüüd mõistan, et see oli suur viga, sest järgmised kaks aastat olin ma iseenda kest,“ meenutab ta. Naine räägib, et ka tema sõpradel oli raske seda kõike taluda ning tagantjärele ta oleks soovinud, et sõbrad oleksid temaga rangemad olnud. „Nad teadsid, et me pole teineteisele õiged, kuid jällegi....seks!“