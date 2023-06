Selle suve suhtumine! Kurvikas naine teeb selgeks, millise mõttelaadiga peaks kuumadele ilmadele vastu minema

„Leppimine faktiga, et mu keha ei ole oma parimas suvevormis, ei takista mul suve nautimast!“ on kolme lapse ema lühikese TikToki video põhisõnum, kus ta rahulolevalt keerutab oma värvilistes ujumisriietes. Video sõnumiga on nõus ka kommenteerijad, kellest nii mõnigi nendib, et naine näeb väga kaunis välja ja et sõnum on tabanud naelapea pihta.