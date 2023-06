Lapsed tulevad lasteaiast või külast koju täpilisena? Nahalööbe taga võib peituda just see üllatav põhjus

Üle 30-kraadine temperatuur aktiveerib seebi omadused, mis puhastab ja eemaldab plekid ja lõhna. Head ökoloogilised tooted on välja töötatud põhimõttel, et need eemaldaksid kogu mustuse ja bakterid. Seega soovitan lähtuda pesuvahendi valikul põhimõttest: mida vähem, seda parem.

Kui kodus on võimalik igaühel ise valida, milline pesuvahend pere ihu ümbritseb, siis välises keskkonnas ei või me paraku kunagi kindlad olla. Ema ja ettevõtjana on minu jaoks oluline, et me räägiksime ühiskonnas rohkem just laste naha tundlikkust ja selle kaitsmisest. Kõige pisemate ja lasteaialaste puhul võiks eelistada ikkagi pehmeid pesuvahendeid, mis on sobilikud ka kõige tundlikumale nahale.