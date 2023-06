Miks seda nii oluline teada on? Doktor Shah selgitab, et kui juuksed juba kaduma hakkavad või kui peanahk saab kahjustada, ei pruugi need juuksefolliikulid enam iseenesest ellu ärgata. „Niisiis on nende vigade vältimine väga oluline, et mitte peanahka püsivalt kahjustada,“ kinnitab doktor.