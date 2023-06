Suvi toob endaga seedeprobleemid? Loe, kuidas ebamugavusi vältida

Et suvi on paljude jaoks reisimise aeg, pole harv juhus, et organism võib reageerida võõrale toidule kõhulahtisuse või -kinnisusega, aga ka rohke gaasi tekke või raskustundega kõhus. Ent kuidas siis suvisel hooajal toituda? Oluline on mõõdukus, seda nii suvel kui ka aasta ringi. Grillihooajal ei tohiks unustada köögivilju – teretulnud on värske salat koos maitsetaimede ja hea õliga. Pärast grill-liha ei soovita magustoiduks süüa puuvilju ega marju – pigem sobivad need sellises olukorras vahepalaks.