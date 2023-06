Kaire Vilgats avameelselt kaaslase otsingutest Tinderis: otsisin tegelikult mitte voodipartnerit, vaid elupartnerit

Olen oma Tinder-date'id läbi teinud ja aru saanud, et mul on vanusega fookus muutunud. Ma ei ütle, et olin loll või kahetsen. Läbi nende kogemuste ma tegelikult õppisin. Järelikult mul oli mingi teekond käimata, et pidin sellised asjad läbi tegema. See tegelikult näitab, kui vähe ma ennast väärtustasin ja mismoodi ma suhet otsisin või inimest enda lähedale.