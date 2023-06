„Ebameeldiv, valus ja sügelev“- suvesoe, märjad ujumisriided ja sünteetiline annavad hoogu sagedasele tervisemurele

Lisaks toob apteeker esile suukaudselt võetava flukonasooli, mis on mugav ühekordne lahendus, kuid ei sobi näiteks rasedale ja imetavale emale. Lisaks on sel koostoimeid valuvaigistite ja teatud vererõhuravimitega ning täheldatud on resistentsust teatud pärmseente tüvedele.

Kuna tegu on sagedase tervisemurega, mis võib aja jooksul korduda, on paljud ravimid saadaval apteegi käsimüügis. „Ravi võib kesta ühest päevast kuni nädalani, kõige kauem kaks nädalat. Kõige uuemad on fentikonasooli sisaldavad vaginaalsed kapslid, mille puhul ravi kestab vaid ühe päeva. Tuntud raviaine on ka klotrimasool, mida leidub nii vaginaalse suposiidina kui ka kreemina. Kreemi saab kasutada ka meespartner, kui tal ilmnevad sügeluse sümptomid,“ selgitab Lehari.

Apteekri sõnul on sümptomeid mitmeid – võib esineda valu urineerimisel ja vahekorra ajal, kipitust ja tulitavat tunnet ning sügelust. Tupe limaskestal või välistel suguelunditel võib olla punetav lööve ja turse. „Kõige spetsiifilisem tupeseene tunnus on tükiline kohupiimjas voolus,“ rõhutab Lehari ning lisab, et selle järgi on üsna lihtne murele jälile saada. „Täpse põletikutekitaja ja kui tundlik on haigustekitaja erinevatele ravimitele, saab selgeks kui arst võtab tupest proovi.“

Pärnu Meie Benu apteegi proviisori Margot Lehari sõnul põhjustab naiste sagedast tervisemuret pärmiseente sugukonda kuuluv Candida albicans, kes elab meie nahal, suus, neelus ja ka tupes. „Tavalises kontsentratsioonis ei põhjusta see vaevusi ega haiguseid. Ent siis kui immuunsus on langenud, näiteks külmetushaiguse puhul, aga ka teiste väliste või sisemiste stressorite tõttu võib Candida paljunema ja vohama hakata ning tekitada põletikku,“ selgitab apteeker.

Apteekri sõnul on ka mitmeid looduslikke ravivõimalusi, näiteks 7-10 päeva kestvaid kuure piimhappebakterite või piimhappega. Need sobivad rasedatele või neile, kelle kaebused on kerged, aga ka ennetuseks, sest osadel naistel tekib tupeseen nädal enne menstruatsiooni ja on sagedane nuhtlus. „Ennetamiseks on oluline ka see, et pärast ujumist tuleks märjad riided kiiresti vahetada kuivade vastu, aluspesu võiks olla puuvillane ja paraja suurusega,“ soovitab Lehari.

„Õiges happelises keskkonnas ei hakka Candida liigselt paljunema ning ennetamiseks on tähtis hoida tupe pH normis. Tasakaalus keskkonnale aitavad kaasa maitsestamata jogurti söömine, piimhappega intiimpesuvahendite kasutamine, lõhnavate pesugeelide ja lubrikantide vältimine,“ toob Lehari näiteid.



Millal peaks pöörduma arsti poole?

Apteeker soovitab arsti poole pöörduda, kui varasemalt pole kunagi tupeseent olnud või kui on kahtlus, et haigusetekitajaks võib olla mõni muu bakter või viirus, aga ka siis, kui suguelundid on väga turses ja põletikus või kui suguelunditel esinevad lisaks villid või haavandid. „Täpsema haigustekitaja väljaselgitamiseks peaksid oma murega arsti poole pöörduma ka rasedad ning halvasti kontrolli all oleva diabeediga kimpus olijad,“ räägib Lehari.

Paratamatult mõjutab tupeseen seksuaalelu. „Ta on ebameeldiv, valus ja sügelev ning vahekord võimendab neid sümptomeid. Samuti kandub seen partnerile, põhjustades ka tal sügelust ja punetust,“ selgitab apteeker. „Kui tupeseen on väga sage ja tupe pH on pikka aega tasakaalust väljas, võib see ka rasestumist mõjutada, sest spermatosoidil on nii raskusi munarakuni jõudmisega,“ räägib Lehari ja rõhutab, et iseenesest pärmiseen ei põhjusta viljatust.