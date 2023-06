„Ma läksin selle avastuse peale nii arust ära, et muutusin hüsteeriliseks, mille peale ta kohe kõik üles tunnistas, öeldes, et ta on olnud rumal ja soovib minult andestust. Aga see, mis ta teinud on, on nii alandav ja labane. Ma ilmselt oleksin vähem haavunud, kui tal oleks olnud tavaline afäär,“ jagab pettunud naine.