Kirjanik ja luuletaja Lauri Räpp ütleb, et õnn peitub lihtsates asjades ja oskus lihtsate asjade üle rõõmustada teeb õnnelikuks. Lauri usub, et selleks, et õnne ja rõõmu leida, peab selle olema kaotanud. „Ja on ju nii, et neid tuleb otsida koguaeg, sest need kumbki pole kestvad. Ja ei saa ega tohigi olla, sest kui midagi, ükskõik mida on liiga palju, siis võib see koormavaks muutuda või oma väärtust kaotada,“ nendib luuletaja.