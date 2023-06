Aga mis siis, kui asi läheb kergest flirdist kaugemale? Ja kui mängus on ka alkohol? Kas ja kui asjalikud kohad püsisuhte algatamiseks ikkagi on või ei ole peod? Võtsime ühendust Kadiga (32), kes eelmisel aastal külastas üht Lääne-Eesti külasimmanit ning enda, oma sõprade ja perekonna üllatuseks leidis endale sealt kaaslase, kellega ta on õnnelikult koos tänase päevani. Kuid sel hetkel ei arvanud kumbki, et asi läheb meeleolukast flirdist kaugemale!