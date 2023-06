„Halb enesetunne ja rikutud tuju!“ Lugeja rannas toimuvast: hakkasin eitavalt vastama, aga kas nad läksid minema, ei! Vastupidi, hakati nõudma, nuruma...

Artikli kommentaariumis jagati aktiivselt rannaskäigukogemusi. Avaldame siinkohal lugeja kommentaari, kes on tüdinud sellest, et ta peab pidevalt teiste rannaliste asju valvama.

Helde ja lahke inimesena tulin neile vastu. Vahetevahel olin kodinatest ja mõnest jalgrattast ümbritsetud kaitsemüürina. Siis hakkasin eitavalt vastama. Aga kas arvate, et nad läksid minema? Ei! Vastupidi, hakati nõudma, nuruma, à la: „Te niikuinii olete siin, kas teil on siis raske vaadata!“ Minu seletustele, et otsige mõni teine, kes valvab, või jätke mind rahule, ei aidanud. Tekkisid mõnedki sõnasõjad. Halb enesetunne ja rikutud tuju. Selleks, et veele lähemal päevitada, tuleb mängida välismaalast ja tülitajale vastata: no, no, no!“