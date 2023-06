„Ma vaatasin truudusetust teise nurga alt. Nägin sõpra, kes oli tüdinenud sellest, et partner ta eemale tõukas, ja kes igatses inimliku puudutuse järele. On põhjus, miks puudutus on üks kõige levinumaid armastuse keeli. Ja mida siis peale hakata, kui puudutus on laualt maas? Kas sa lepid eluga, mis ei paku rahuldust või lähed puudutust mujalt otsima?“