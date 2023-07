85-aastase Fonda sõnul on treenimine ka saladus, kuidas 50+ vanuses suurepärast seksuaalelu nautida.

Endise aeroobikatreeneri jaoks on just painduvus ülioluline aspekt, et armuelule vürtsi lisada. „Sa pead olema võimeline oma jalgu üle pea asetama, eksole!? Ma olen selleks siiamaani võimeline,“ muigas näitlejanna.