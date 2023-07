Üks oluline aspekt, mida me enamasti unustame jälgida, aitab tuvastada nii mitmegi tervisemure

Benu Elva Tervisekeskuse apteegi proviisori Marget Raukase sõnul on pulss üks südametegevuse parameeter, mida on vaja jälgida füüsilise aktiivsuse, sellest taastumise aga ka üldise tervise näitajana. „Pulssi saab kontrollida randmelt või kaela unearterilt ning treeningu ajal pulsikella abil. Randmelt pulsi leidmine võib olla raskendatud mõningate haiguste ja ravimite tarvitamisel ning sel juhul on abiks erinevad nutilahendused ja elektroonilised monitorid, mis aitavad täpsemalt jälgida südame löögisagedust,“ selgitab Raukas.

Randmelt pulsi mõõtmiseks soovitab apteeker vajutada kergelt ühe käe kaks sõrme teise käe pöidla lähedalt üle arteri ning lugeda 10 sekundi jooksul pulsilööke ja korrutada saadud arv kuuega või 30 sekundi jooksul saadud pulsilöögid kahega, nii saab teada pulsisageduse ühes minutis ning hinnata ka pulsi korrapärasust.

Kuidas leida treenimiseks sobiv pulsivahemik?

Kõigepealt tuleb apteekri sõnul kindlaks teha, milline on inimese normaalne pulss puhkeolekus ning maksimaalne pulss, et ei tekiks ülepingutamise ohtu. Alati tuleb arvestada kaasuvate haigustega ning milliseid ravimeid tarvitatakse. Lisaks mängivad rolli elustiil, pärilikkus ja vanus.

„Puhkeolekus on täiskasvanud inimese pulsisagedus keskmiselt 60-80 lööki minutis. Hea on seda kontrollida hommikul peale piisavat uneaega enne voodist tõusmist. Pulsi sagedust võivad mõjutada ärevus, stress, ravimid, füüsiline aktiivsus, vanus ja geenid. Sportlastel ja noortel tervetel inimestel võib olla madalam pulss ja 40-60 lööki minutis tavapärane,“ räägib Raukas.

Apteeker selgitab, et madalam pulss puhkeolekus on parem kui kõrge, sest südamelihas ei pea nii palju löögisageduse nimel pingutama ja püsib paremas toonuses. Kõrge pulss puhkeolekus on tema sõnul sageli seotud madala füüsilise aktiivsuse, kõrge vererõhu või ülekaaluga.