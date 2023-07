„Olen õnnelik, et suutsin aru saada, mis on tegevus, mis minu jaoks tundub igati normaale, aga pikas perspektiivis rikub minu paarisuhet. Jagan oma lugu lootuses, et nii mõnigi naine tunneb end siin ära ja saab ka selle käitumise ära lõpetada või siis vähendada - sellel on tõesti positiivne tagajärg. Kui ma oleks jätkanud, ei oleks ma hetkel suure tõenäosusega enam oma elukaaslasega koos.“