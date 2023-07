Jon Bon Jovi oma 20aastase poja kihlusest: vanus ei loe, kooskasvamine on arukas

„Ma ei tea, kas vanus loeb,“ vastas mees. Ta selgitas: „Kui leiate õige partneri ja kasvate koos, arvan, et minu nõuanne oleks, et kooskasvamine on arukas.“

Kuulsa laulu It’s My Life laulja on oma elukaaslase Dorothea Hurleyga abielus olnud üle 30 aasta. Nad kohtusid esimest korda keskkoolis ja abiellusid salatseremoonial Gracelandi pulmakabelis Las Vegases 1989. aastal.

Lisaks Jake'ile on paaril tütar ja kaks poega; praegu on nende neljast lapsest kolm kihlatud. Õnnelik isa ütles uhkelt: „Ma arvan, et kõik mu lapsed on leidnud inimesed, kellega nad ususvad, et saavad koos kasvada, ja meile meeldivad nad kõik.“