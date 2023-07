Jääda iseendaks või olla ulakam EHK mismoodi käituvad voodis naised, keda peetakse headeks armatsejateks?

„Irooniline on see, et naised suruvad sageli oma seiklushimulise poole maha, kui kohtuvad kellegagi, kes neile tõeliselt meeldib, kartes, et see takistab neid pidada nn abikaasa materjaliks,“ sõnab seksiekspert Tracey Cox.

„Nad üritavad mitte tunduda „litsakana“ ning soovivad jätta korraliku tüdruku muljet,“ lisab Cox. Mida siis teha? Kas unustada see ja näidata partnerile enda pöörast poolt? Muidugi juhul, kui see sinus juba olemas on. Teeselda ei ole voodielus mõtet – see ei paku naudingut ei sinule ega partnerile. Tuleb meeles pidada, et me kõik oleme erinevad ja naudime erinevaid asju. Ka voodielus.