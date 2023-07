Kas anda järele või mitte? „Mees tahab meie tulevasele lapsele panna nime, mis minu jaoks on vastuvõetamatu...“

„Ma tõesti ei tea, kas see on miski, milles ma võiksin järele anda ja ise edaspidi õnnetu olla või peaksin vastu võitlema ning tundma end pikalt süüdi mitmete inimeste pahameeles. Olen viimaseid kuid rase, meil sünnib peagi poisslaps. Eeldasin, et nimevalik saab olema tore ja idülliline - lappame mehega erinevaid nimevariante, paneme oma lemmikud kirja ja üheskoos valime. Selleni me ei jõudnudki, sest kui ma nimedest hakkasin rääkima, ütles mees resoluutselt, et poja nimeks saab Henry, sest see nimi on neil generatsioonide kaupa põlvest põlve edasi antud.

Ei, aitäh. Ma ei oska isegi öelda, mis mind selle nime juures häirib, aga see pole lihtsalt minu masti nimi. Ma ei tunne, et see põlvest põlve nime edasi andmine minu jaoks nii oluline oleks, aga mehe suguvõsa jaoks on see tõeline A ja O. Mehe vanemad on isegi ära tellinud väikese beebipluusi, millel on kirjas Henry, ehkki ma ei ole öelnud, et just see saab meie lapse nimeks.