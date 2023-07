Päikesest ja headest mõtetest ei piisa lõõgastumiseks? Hoopis niimoodi leevendad vaimset pinget ja ärevust

Kui argine stressifoon on juba piisavalt suureks kasvanud, ei piisa lõõgastumiseks pelgalt päikesepaistest ja headest mõtetest. Esimene samm on leida aega iseenda jaoks tehes trenni, liikudes või suhelda sõpradega ning loobuda ebatervislikutest harjumustest.

Alkohol on depressant, mis kipub võimendama negatiivseid emotsioone nagu ärevust, viha ja kurbust. 10-20 grammi päevas ehk 1-2 klaasi veini on kogus, mis on Tervise Arengu Instituudi järgi täiskasvanute päevane madala riskiga alkoholikogus. Kuigi arvatakse, et väike kogus alkoholi leevendab pingeid, siis regulaarne ja liigne alkoholitarbimine tekitab depressiivseid emotsioone ning nõrgestab immuunsüsteemi, halvendab mälu ja kognitiivseid funktsioone.