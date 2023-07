Health Clinicu kirurg dr Gintaras Papečkys alustas oma praksist juba 1988. aastal ning teinud üle 5000 operatsiooni. Tema sõnul on ilu valem lihtne - ovaalne näokuju, nina ja huulte proportsioon. Ehkki inimesed on stiililt erinevad, on olemas naistel vaid üks ilus nina – seda võib igaüks hoolega kuulsusi jälgides näha.