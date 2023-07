Teeme puust ja punaseks: kuidas eristada kõõma psoriaasist? Kuidas seda haigust üldse vältida?

Naisteleht tuletab meelde, et psoriaasi vältimiseks on oluline üldine tervislik elustiil, tuleb toituda mitmekülgselt ja aktiivselt liikuda. Et haigus on seotud metaboolse sündroomiga, on oluline teha kõik endast olenev, et kaal, veresuhkur, vererõhk ja kolesterool normis püsiksid.