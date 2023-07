Lindsay Lohan avaldas, kuidas oma abikaasale rasedusest rääkis: ma kõndisin tuppa ja...

Lohanile lähedalseisev isik avaldas, et naine on uue peatüki eel väga põnevil, kuna tegemist on naise esimese lapsega. „Emadus on tema jaoks alati kaartides kirjas olnud, aga oli aja küsimus, millal ta on valmis.“

Ka Lohani ema Dina Lohan on väga põnevil, et temast saab vanaema. „Ma olen väga-väga õnnelik. Ma ei suuda naeratamist lõpetada. See on imeline uudis ja me oleme väga põnevil. See on minu lapse jaoks väga ilus uus peatükk. Ja ma armastan beebisid - kes ei armastaks!“

Juunikuus ajakirjale Allure antud intervjuus jagas Lohan lugu, kuidas ta oma abikaasa Bader Shammas’ile lapseootusest rääkis. „Ma tegin seda nii igavalt,“ meenutas Lohan naerdes. „Ma kõndisin tuppa ja panin rasedustesti lauale. Ütlesin, et arva mida, mille peale Bader küsis, et kas me ootame last.“

Lohan tunnistas, et on nii elevil, et on palju õnnelikke pisaraid valanud. „Ma ei jõua ära oodata, et päriselt kogeda, mis tunne on ema olla.“

Lohan ja Shammas abiellusid eelmise aasta juunis. „Ma olen väga õnnelik tüdruk ja ta on väga õnnelik mees,“ sõnas naine nende liidu kohta. Oma abielust teavitava Instagrami postituse juurde lisas ta toona, et on hämmingus, et see mees on tema abikaasa. „Minu elu ja minu kõik. Iga naine peaks nii tundma.“

Allikas: People