KOLM kasulikku nõksu neile, kes on huvitatud, et valged T-särgid ja ketsid püsiksid säravvalgena

Valged pluusid ja valged ketsid on riideesemed, mis kuuluvad peaaegu kõigi suvisesse garderoobi. Kuid suve lõpuks tahaks saata need esemed mahakandmisele - valgest on saanud plekiline hall. Naisteleht jagab väärt nippe, kuidas hoida riideid ja jalanõusid valgena.