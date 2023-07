Seostad tantrat ohjeldamatute seksuaalsete kogemustega? Mida silmas pidada, kui soovid kallimaga tantraseksi kogeda

Tantra eesmärk on saavutada sensuaalne kogemus, austades keha, kuid alustades hingest. Tantriline seks püüab põimida füüsilist vaimsega, suurendades intiimsustunnet. Sel põhjusel praktiseeritakse tantrat sagedamini paaris, aga seda on võimalik kogeda ka üksi.

Tantrat praktiseeritakse aeglaselt, kiirustamata, pikkade seanssidega ja kannatlikkuse kui käitumisreegliga. Eesmärk on saavutada side oma partneri või endaga nii, et see on intensiivne, kuid teadlik. Selle kõige saavutamiseks kasutatakse seksuaalenergia aktiveerimiseks hingamistehnikaid, helisid, liigutusi ja meditatsiooni.