Mis juhtub peredes, kus peale olme ei leita aega paarisuhte jaoks? Pereterapeut selgitab kaugenemise halbu tagajärgi

Väikeste, ja miks mitte ka suuremate, lastega peredes, kus ööpäevasest 24-st tunnist tihtipeale ei piisa, et sinna mahutada aega ka enda ja paarisuhte jaoks, võibki juhtuda, et jutt jääb igapäevase logistika valdkonda ja omavahel muust enam räägita.

Peenhäälestus toimub jooksvalt, nii et kõigi osapoolte vajadused saaksid rahuldatud. Selleks aga et vajadused oleksid kaetud, on ühest küljest neid iseendale vaja teadvustada, teisalt neist avatult partneri ja miks mitte terve perega rääkida. Tundub justkui iseenesest mõistetav, aga paraku igapäevases oravarattas ringi joostes, ei pruugi see isegi pähe tulla. Teostusest rääkimata.