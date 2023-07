Kuhu on jäänud tasa ja targu? Lugeja põrutab: kui pea ees koosellu tormatakse, siis ongi hiljem kibestus ja hädaldamine

Igas abielus on vähemalt kaks poolt, siin me loeme vaid ju ainult ühe osapoole suhtumist. Ja ikka selle hädaldajate poole. Abielu ei olegi ainult lust ja pulmapidu. Eriti, kui mõlema sooviks on „karjäär“ väljaspool peret. Eks see ole ka arusaadav, sest siin saavad ju sõna ikka need, kel oma elu sassi läinud on. Sellest ka siis see „klassikaline“.