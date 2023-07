Naiste tervise terapeut: ka ühiskond võiks olla arvestavam, et naistel on hormoonide kõikumise tõttu tsükli eri faasides muutuv energiatase

Vähene energia, suurenenud söögiisu ja valulik alakõht – need sümptomid käivad paljude naistega kaasas iga kuu. Menstruatsiooni nädal on tihtipeale ebamugav ja kurnav, kuid iga naine saab enda keha paremini tundma õppida, et muuta see nädal kergemini mööduvaks. Ebamugavustunde vähendamise erinevates võimalustest rääkis naise tervise ja vaagnapõhja füsioterapeut Anete Peterson.



Toimetuste jagamine



Hormoonide kõikumise tõttu on naiste energiatase erinevates tsüklifaasides väga erinev. Tavapäraselt on peale päevi järk-järgult energiat ja teotahet rohkem, kuid mida lähemale menstruatsioon jõuab, seda rohkem tahab keha puhkust. See tähendab, et raskemad ja stressirohkemad ülesanded jäta pigem peale kuupuhastuse lõppemist ning päevade alguses vali tavapärasest rahulikum tempo, et kehale vajalikku puhkust anda.



Liikumine



Treeningud aitavad kaasa kehalise taju paranemisele ja tsükli loomulikule kulgemisele. Seetõttu on liikumine igas tsüklifaasis tervitatav. Siiski tuleb meeles pidada, et trenniga ei tohi üle pingutada, tuleb süüa mitmekülgselt, korralikult magada. Juhul, kui kõik eelmainitu läheb piiridest välja, võib see põhjustada ülekoormusest tingitud päevade kadumist. Trennide arv tuleb hoida optimaalsena ning nädalast ei tohi puududa ka puhkepäevad. Menstruatsiooni lähenemisel soovitatakse keskenduda nn pehmematele treeningutele nagu näiteks jooga ja venitused. Need aitavad vähendada alaselja ja -kõhu valusid ning arvestavad keha madala energiatasemega sellel perioodil.



Tervise jälgimine



Juba nooremas eas tervise jälgimine loob olulise vundamendi ning tagab tervisliku ja kvaliteetsema eluviisi ka vanemas eas. Oma tsükliga kursis olemine lihtsustab sündmuste, ülesannete ja treeningute planeerimist ning vähendab menstruatsiooniaegset stressi. Kuigi on täheldatud kõikide menstrueerijate seas sarnasusi, on olulisem igaühe isiklike mustrite jälgimine. Oluline on see, kuidas sina tunned oma energia taset, unemustreid, liikumismustreid, tujusid. Tänapäeval on selle kaardistamiseks üks mugavamaid võimalusi nutikella kasutamine. Näiteks Samsung Galaxy Watch5 analüüsib lisaks eeltoodule ka pidevalt kasutaja kehatemperatuuri ning prognoosib selle põhjal menstruatsiooni ja ovulatsiooni aega. Igapäevane seade, millel on ka muid väärtuslikke funktsioone, muudab tsükli jälgimise veelgi murevabamaks.



Vaagnapõhjalihaste kontrollimine



Iga naine võiks teada, mis tal kahe jala vahel toimub. Naiste põit, soolestikku, tuppe ja emakat toetab vaagnapõhjalihaste grupp, mille teadvustamine ja oskuslik kontroll on oluline. Nende lihaste kontrollimine aitab naisi nii sünnitusel kui ka juba varasemas elus. Näiteks on oluline osata vaagnapõhjalihaseid lõõgastada, et vähendada ebamugavust ja ülepinget, mis võivad muuta menstruatsiooniperioodi valulikumaks. Teisalt ka vajadusel pingutada, et probleemide nt uriini tilkade lekkimise tekkel koheselt sekkuda. Oluline on pigem teadvustada nende lihaste olemasolu ja õppida neid kontrollima.



Sisetunde usaldamine



Menstruatsiooniperiood kulgeb inimestel erinevalt – on naisi, kellel on ebameeldivaid sümptomeid rohkem, ja ka neid, kellel need puuduvad. Iga naine peaks kuulama enda keha ja arvestama oma iseärasustega. Kindlasti ei tuleks ennast piirata, kuid leida võimalusi, kuidas enda kehale rohkem aega anda. Ka ühiskond üldiselt võiks olla arvestavam sellega, et naistel on hormoonide kõikumise tõttu tsükli eri faasides muutuv energiatase.