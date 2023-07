Palju Eesti perekondi läheb praegu suvereisile. Kindlustus paneb südamele: lastega reisides pead teadma neid asju

Tee reisikindlustus isegi paaripäevaseks reisiks

Vahet pole, kas lähed Lätti või Lõuna-Aafrika Vabariiki, oht õnnetusse sattuda või puutuda kokku muude viperustega on mõlemal puhul olemas. Tihti ei mõtle reisijad, et harjumuspärane väljasõit naaberriiki ootamatuseid kaasa tuua võiks, kuid tasub meeles pidada, et õnnetus ei vali aega ega kohta. Näiteks pimesoole lõhkemine võib kaasa tuua ligi 2000 euro suuruse ootamatu kulu.

Veendu, et reisitõrke- ja pagasikindlustust tehes oleks valitud piisavad summad

Tihti kiputakse kindlustust tegema minimaalsetele summadele, sealjuures reisitõrkekindlustust. Mõtle hoolega enda pere vajadustele. Kui jääd jätkulennust endast sõltumatutel põhjustel maha ja pead perega öö võõras riigis veetma, siis kui suur peaks olema rahahulk lisastressi vältimiseks? Kas paarsada eurot katab ära kõik kulud, kui sihtkohas tuleb paar päeva ilma isiklike asjadeta veeta? Vaevalt, et lapsed on kauaoodatud puhkusel nõus enda ujumisriideid mitu päeva ootama. Kaalu ka vastutuskindlustuse kaitset, mis võib säästa soovimatutest kulutustest, mida paraku aktiivsed perevõsukeset kipuvad vanematele aeg-ajalt tekitama. Näiteks, hotellitoas palli mängides, tabab pall kogemata televiisorit ja see kukub seinalt maha. Vastutuskindlustuse kaitse olemasolul hüvitab selle kahju kindlustus.

Tee ka lastele pagasikindlustuse kaitse

Olenemata sellest, et kolmeaastase asjad on vanema kohvris, vajab ka tema pagas kindlustuse kaitset. Kui kohver hilineb ja lapse asjad on vanema kohvris, siis on kindlustatud ainult vanema pagas ning võsukese esmatarbekaubad ja muu kaasnev kulu ei kuulu hüvitamisele.

Pagasikindlustus ei ole ainult kohver

Tihti kipume seostame pagasiga ainult kohvrit, kuid tegelikult kuuluvad pagasikindlustuse alla ka näiteks kohvris olevad esemed. Kui võtad reisile kaasa ka lapsevankri, siis tea, et ka kergkäru kuulub pagasiesemete alla.

Hädavajalikud asjad käsipagasisse