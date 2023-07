Eestlanna meenutab õnnetult lõppetud suveöövallatust: nii me tuppa tagasi komberdasime ja vastu hommikut haiglasse sõitsime...

„Ühel ilusal suveööl, sõprade pulmas, mil meeleolu juba mõnusalt joviaalne, saime me kallimaga aru, kui väga me ikka üksteist armastame ja see kirehetk ei andnud enam oodata. Lahkusime seltskonnast ja suundusime mereäärde, kõrkjate vahele. Olime juba naudingu tipphetkele väga lähedal, kui kallim järsku karjatas ja mu pealt end kiirelt maha rullis. Ma ei saanud midagi aru, aga tema oli nihelenud omale kuidagi kõrkjaga silma. Telefoni taskulamp näitas, et silm oli tumepunane ja nii me siis tuppa tagasi komberdasime ja veel vastu hommikut haiglasse sõitsime.“