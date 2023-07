LEIDSID PUUGI? Jälgi sümptomeid - on mõned, mille ilmnemisel peaksid viivitamatult arsti poole pöörduma

Saku Tervisekeskuse Benu apteegi farmatseut Anton Ojamaa selgitab, et mida kiiremini puuk naha alt eemaldada, seda parem on ning seda vähem on ka võimalikke tüsistusi. „Põhjus on lihtne - parasiit ei jõua eritada inimese verre palju toksiine ja viirust, kuna selleks on tal vaja mitu tundi aega.“ Peale puugi eemaldamist tuleb erilist tähelepanu pöörata hammustuskoha paranemisele ja enesetundele. „See koht võib punetada, kergelt sügeleda ja pisut paistetada - see on tavapärane nähtus, mille käigus inimese immuunsüsteem võitleb toksiinidega haava kohal. Kui hammustuse haav või selle ümbrus tugevalt sügeleb ja seda mitu päeva järjest, siis peab hoolega jälgima arengut,“ rõhutab Ojamaa.

Väikese putuka eemaldamisest põhjustatud haava puhul pole vaja midagi erilist teha, kui lihtsalt pesta seda tavalise seebi ja voolava vee all. Apteekri soovitusel võib kasutada ka desinfitseerivat vahendit. Ojamaa rõhutab, et kui muid sümptomeid ei esine või need kestavad kuni nädala, siis on kõik korras ega ole vaja muretseda.

Aga mida veel peaks jälgima? „Kindlasti oma enesetunnet. Arsti poole tuleks pöörduda siis, kui tekivad külmetusele sarnased sümptomid, näiteks lihas- või üldine nõrkus, peavalu või muud valud - selja piirkonnas või hammustuskohas, pearinglus, loidus, palavik, jäsemete krambid. Hammustuskoht ei tohiks väga laialt punetada ja paiste minna. Lai punetus võib ulatuda kuni 15 cm-ni. See on üks ohumärkidest, millele tuleb reageerida. Kõik need sümptomid ei avaldu kohe, vaid tavaliselt 2-4 nädalat või isegi alles kuni 2 kuud pärast puugihammustust,“ kirjeldab apteeker sümptomeid ja nende avaldumise aega. Ta lisab, et puukborrelioosi kiirteste ei ole mõttekas teha enne, kui möödas on umbes 2-4 nädalat.