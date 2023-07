Modell Cara Delevingne tegi kannapöörde: ma arvasin, et lõbutsen, aga kui ennast fotodelt nägin…

Hiljutises intervjuus ajakirjale Elle avaldas noor naine, et on tänaseks kaine olnud pea üheksa kuud. „See ei ole olnud kerge, aga pole olnud ühtegi hetke, kus ma oleksin arvanud, et see pole seda väärt. Iga sekund on olnud seda väärt. Ma lihtsalt ei teadnud varem, millest selle nimel loobuma oleksin pidanud,“ jagas ta.

Modell rääkis, mida ta on õppinud ja kuidas inimesena kasvanud, alates alkoholiga lõpparve tegemisest. „Olen aru saanud, et ma olen kuradi vastupidav ja et kõik on võimalik. Mulle tundub, et ütlesin seda ka varem, aga ei uskunud sellesse siis. Aga nüüd ma tõesti ka usun.“

Kuigi üheksa kuud ei ole kõige pikem aeg, ei ole Delevingne’il olnud probleemi oma otsusest avalikult rääkimisega, sest enda sõnul on ta alati olnud sellistel teemadel, nagu näiteks depressioon ja ärevus, aus. „Mulle tundus pikka aega, et ma peidan asju inimeste eest, kes mulle alt üles vaatavad. Lõpuks ometi tunnen, et ma võin olla läbinisti mina ise ja aus.“

Delevigne tunnistab, et talle on suureks toeks tema tüdruksõber Leah Mason, tuntud ka muusik Minke’ina. „Meie suhtes on nii palju asju, mis muudavad mu õnnelikuks ja lubavad mul mugavalt olla mina ise,“ jagas ta.

Modell jagab aeg-ajalt ka oma Instagramis kokkuvõtteid kainest elust. Hiljuti avaldas ta, et käis elus esimest korda kainena Glastonbury festivalil ja see osutus kõigist külastustest tema lemmikuks.

Staar tunnistas, et alustas oma alkoholist loobumise 12 sammulist teekonda pärast seda, kui oli näinud möödunud aasta septembris paparatsofotosid, mis olid tehtud pärast tema 30. sünnipäeva pidustusi. „See oli südantmurdev, sest ma arvasin, et lõbutsen niisama, aga mingil hetkel sain pilte vaadates aru, et ma ei näe terve välja,“ meenutas modell enda reaalsuskontrolli.

