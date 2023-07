Maailmatrend nüüd ka Eestis! Laboris kasvatatud teemandid vallutavad moemaailma

STARDUST – laboris kasvatatud teemantide kollektsioon!

GIVEN liigub ikka globaalsete trendidega käsikäes ja mõtleb oma tegemistes alati nii ehete disainile kui ka ettevõtte jätkusuutlikkusele ning sotsiaalsele vastutusele. Just seepärast toomegi sinuni uue kaubamärgi STARDUST kollektsiooni teemandid. Need on kasvatatud sertifitseeritud laboris, kasutades jätkusuutlikke protsesse, mis tagavad suurepärase kvaliteedi ja taskukohased hinnad.

Sellisel viisil saadud kivid on väga huvitava kujuga ja looduslikest teemantide kollektsioonidest selliseid ei leia. Iga kiviga on kaasas ka sertifikaat, mis kinnitab selle päritolu, unikaalsust ja kvaliteeti!

Mis on laboris kasvatatud teemandid ja millised on nende eelised?

Laboris kasvatatakse kalliskive rangelt kontrollitud keskkonnas, kasutades arenenud tehnoloogilisi protsesse, mis dubleerivad tingimusi, kus teemandid looduslikult maakoore all tekivad. Loodusliku ja laboris kasvatatud mineraali koostis on identne – tegemist on süsinikuaatomitega, mis on paigutatud teemandilaadsesse kristallstruktuuri.

See tähendab, et laboris loodud teemant on sama ehtne kui päris. Kuigi füüsikalised ja keemilised omadused on neil identsed, on laboris kasvatatud kivid tänu kontrollitud tehnoloogiale heledamad, selgemad, keskkonnasäästlikumad ja nende kättesaadavus on vormi ning hinna tõttu suurem.

Uut kollektsiooni saab vaadata ja soetada GIVEN-i Viru keskuse kauplusest ning veebilehelt given.ee.

Ostes nüüd kaks ehet STARDUST-i kollektsioonist, saad 20% soodustuse. Pakkumine kehtib kuni 31. augustini!

Moissaniidiga kollektsioon – taevalikult särav, uskumatult vastupidav ja vikerkaarevärvides

Moissaniit on üks kõvemaid teadaolevaid mineraale ja sellel on mitmeid unikaalseid omadusi, mis muudavad selle populaarseks ehete materjaliks. Sageli võrreldakse moissaniiti just briljandiga. Tegelikult on aga esmapilgul kaks sarnast kivi väga erinevad.