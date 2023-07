Kas seda on suhtes mõistlik planeerida? „Peale kolme aastat kooselu on see muutunud pigem rutiinseks kohustuseks.“

„Kaks korda kuus restorani õhtusöögid võis ju tutvudes tunduda väga tore ja romantiline plaan, aga peale kolme aastat kooselu on see ilmselgelt muutunud pigem rutiinseks kohustuseks.

Inimeste elu käib tavaliselt niigi töö, õpingute jms tõttu kalendri ja kella alusel, pole vaja lisaks oma eraellu veel ka lisaks mingeid organiseeritud graafikuid koostada. Tehke neid restoõhtuid spontaansemalt, siis kui tõesti tahtmist on, mitte nii, et „Pagan, täna õhtul on siis jälle see restosse minek. Hästi ei viitsiks, aga no mis mul ikka üle jääb, kalender kohustab“.