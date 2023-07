Romantilised või perekeskis autosõidud kipuvad ebaõnnestuma? 6 asja, mille peaksid kindlasti kaasa võtma

Veel enne, kui hakata lisavarustust kaasa pakkima, tuleks üle vaadata, kas sõiduk vajab enne reisi hooldust ja kas autos on olemas kõik kohustuslik. Ohukolmnurk, tõkiskingad, tulekustuti ja auto dokumendid ei tohi Mobire Eesti AS-i teenindusjuhi Gert Vati sõnul reisile minnes kunagi autost puududa. Kui reisid välismaale, siis veendu, et oled sõiduki passis kirjas kasutajana või sul on kaasas sõiduki kasutamise kirjalik volitus.

Kontrolli üle autoapteek

Ehkki esmaabikomplekt peaks olema autos igal juhul alati olemas, tasub see enne reisimist üle vaadata. Kontrolli, kas seal on piisavas koguses plaastreid, sidemeid, desinfitseerimisvahend ja muud esmased abivahendid.

Pikemate reiside korral tasub sinna alati lisada esmatarbe ravimeid, nagu näiteks valuvaigistit ja ootamatute toidumürgistuste tarbeks ka seedimist toetavaid preparaate. Olles korralikult valmistunud, saab olla kindel, et ootamatute tervisemurede korral on kõik vajalikud vahendid käepärast.

Joogivesi

Pikema istumise ajal vajab keha rohkelt vedelikku. Kui reisid näiteks metsa või muusse vähese asustusega piirkonda, ei pruugi olla sealt kuigi kerge joogivett leida. Valmistu ja hoia autos mõnda pudelit joogivett.

Võid autosse panna ka jahutuskoti, et eriti kuumadel suvepäevadel vesi jahedana hoida. Veendu, et kõigil reisijatel oleks alati juurdepääs puhtale veele, et tagada pikematel autosõitudel nende heaolu ja mugavus.

Autolaadija nutiseadmetele

Kui sõidad endale tundmatusse kohta, soovid seda tõenäoliselt teha mõne telefonirakenduse abil. Kõigis piirkondades ei pruugi alati head mobiililevi olla ja õigesse kohta jõudmiseks on mõistlik alla laadida kaardirakenduse offline-kaart. Kuid selleks, et nutisõber alt ei veaks, võta kaasa laadija, millega seadmeid autos laadida.