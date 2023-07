Kasulik! Eesti naine koostas praktilise 13st punktist koosneva juhendi, kuidas vältida välismaal meespettureid

Kui aga vestlus jätkus ja noormees korratud kohtumisküsimuse peale pakkus, et „if you take action, I take action“ ehk siis püüdis sundida mu sõbrannat ikkagi soovitatud keskkonnas bitcoini investeerima, guugeldas mu sõbranna sõnapaari „Tinder scam bitcoin“, luges leitud materjali ja sai palju targemaks. Kui ta seepeale tüübile ütles, et kahtlustab, et too on petis, vajutas too kiirelt unmatch, et mu sõbranna ei saaks report nupule vajutada. Ehkki pildiotsing ei andnud tulemusi, oli sõbranna pärast veendunud, et ka profiilil olnud fotod olid varastatud ning temaga vestles ilmselt hoopis keegi teine, mine tea, millisest asukohast, võimalik, et üldse mitu inimest vaheldumisi. Ühesõnaga, kuula ja imesta.